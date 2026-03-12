Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:31, 12 марта 2026Мир

Стратегию операции США в Иране назвали провальной

Востоковед Гущин: Удары США вызвали в Иране национальное единство
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Toby Melville / Reuters

Удары США по Ирану вызвали внутри страны национальное единство вопреки ожиданиям американского правительства. Об этом заявил востоковед Олег Гущин в беседе с «Царьградом».

Он назвал стратегию Вашингтона провальной, так как она вызвала противоположный эффект — вместо ожидаемого раскола общества и восстаний граждане Ирана сплотились против общей беды. США преподнесли стране беспрецедентный подарок, подчеркнул эксперт.

«В Иране всегда была почва для недовольства, и недовольных там много. Но американцы обозлили иранцев. Даже те, кто ворчал и был недоволен режимом, они теперь все вместе, потому что лупят-то по всем», — заявил Гущин.

США собственноручно создали ситуацию, при которой даже убежденные противники иранского режима оказались по одну сторону баррикад с ним, добавил собеседник.

Военная операция США и Израиля началась в конце февраля. Целью союзников стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников и средства противовоздушной обороны. В ответ Иран нанес удары по территории Израиля и американским военным объектам в странах Персидского залива.

Политолог Малек Дудаков ранее отметил, что, несмотря на серьезные потери в военно-экономической сфере, Иран выстоял и продолжает очень сильно огрызаться в ответ на все действия США и Израиля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о массовой погоне самолетов США и Канады за российскими бомбардировщиками

    В России ответили на слова Зеленского о компромиссах

    Раскрыты планы Трампа по прекращению иранского конфликта

    Врачи под Москвой спасли мужчину после жесткого падения

    Блогерш высмеяли в сети за посты о безопасной жизни в Дубае на фоне атак Ирана

    Досмотр сериала без партнера прировняли к измене

    В России обвалились цены на некоторые модели Honda

    Россиянка выжила после нападения зарезавшего мужа убийцы

    В командовании ВСУ рассказали о неостановимых стадах «Гераней»

    Жители российского города пожаловались на вонь от фекальной реки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok