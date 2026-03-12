Стратегию операции США в Иране назвали провальной

Востоковед Гущин: Удары США вызвали в Иране национальное единство

Удары США по Ирану вызвали внутри страны национальное единство вопреки ожиданиям американского правительства. Об этом заявил востоковед Олег Гущин в беседе с «Царьградом».

Он назвал стратегию Вашингтона провальной, так как она вызвала противоположный эффект — вместо ожидаемого раскола общества и восстаний граждане Ирана сплотились против общей беды. США преподнесли стране беспрецедентный подарок, подчеркнул эксперт.

«В Иране всегда была почва для недовольства, и недовольных там много. Но американцы обозлили иранцев. Даже те, кто ворчал и был недоволен режимом, они теперь все вместе, потому что лупят-то по всем», — заявил Гущин.

США собственноручно создали ситуацию, при которой даже убежденные противники иранского режима оказались по одну сторону баррикад с ним, добавил собеседник.

Военная операция США и Израиля началась в конце февраля. Целью союзников стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников и средства противовоздушной обороны. В ответ Иран нанес удары по территории Израиля и американским военным объектам в странах Персидского залива.

Политолог Малек Дудаков ранее отметил, что, несмотря на серьезные потери в военно-экономической сфере, Иран выстоял и продолжает очень сильно огрызаться в ответ на все действия США и Израиля.