Студент спасся от леопарда и забил его насмерть камнями

В Индии 18-летний студент в одиночку одолел леопарда

В деревне Сарли, Индия, 18-летний студент в одиночку спасся от леопарда. Об этом пишет Hindustan Times.

Правеш Шарма пошел за молоком, когда на него набросился леопард. Юноша мгновенно отреагировал и сумел голыми руками схватить леопарда так, чтобы тот не мог достать до его шеи.

Затем Шарма огляделся и увидел камни под ногами. Он схватил их и 10 минут бил хищника по морде и лапам, пока не забил насмерть. Юноше удалось одолеть леопарда, но тот оставил ему раны на руках, ногах и лице.

Пострадавшего доставили в больницу. Там ему оказали необходимую помощь и выписали в тот же день. Сотрудники лесного департамента навестили его и похвалили за мужество.

За последнюю неделю Шарма стал второй жертвой леопарда в деревне. 6 марта в Сарли хищник напал на мотоциклиста.

Ранее сообщалось, что в Индии леопард растерзал 14-летнего подростка. Хищник набросился на мальчика, когда тот возвращался домой вечером.

