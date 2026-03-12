Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:49, 12 марта 2026Из жизни

Студент спасся от леопарда и забил его насмерть камнями

В Индии 18-летний студент в одиночку одолел леопарда
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Gert Vrey / Shutterstock / Fotodom

В деревне Сарли, Индия, 18-летний студент в одиночку спасся от леопарда. Об этом пишет Hindustan Times.

Правеш Шарма пошел за молоком, когда на него набросился леопард. Юноша мгновенно отреагировал и сумел голыми руками схватить леопарда так, чтобы тот не мог достать до его шеи.

Затем Шарма огляделся и увидел камни под ногами. Он схватил их и 10 минут бил хищника по морде и лапам, пока не забил насмерть. Юноше удалось одолеть леопарда, но тот оставил ему раны на руках, ногах и лице.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели. Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели.Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
14 марта 2025
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021

Пострадавшего доставили в больницу. Там ему оказали необходимую помощь и выписали в тот же день. Сотрудники лесного департамента навестили его и похвалили за мужество.

За последнюю неделю Шарма стал второй жертвой леопарда в деревне. 6 марта в Сарли хищник напал на мотоциклиста.

Ранее сообщалось, что в Индии леопард растерзал 14-летнего подростка. Хищник набросился на мальчика, когда тот возвращался домой вечером.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Распутица добралась до фронта». ВСУ начали охоту на российских военнослужащих, которые сбивают их поставки дронами. Что известно?

    Неизвестный открыл стрельбу в синагоге в США

    Назван способ снизить уровень холестерина за два дня

    Российский школьник внезапно провалился сквозь снег по пути домой

    Российские Х-35 назвали «ракетами с интеллектом»

    Раскрыта судьба не нашедшего покупателей особняка Лободы в России

    Следователи раскрыли детали произошедшей с детьми в Звенигороде трагедии

    Студент спасся от леопарда и забил его насмерть камнями

    МИД Ирана заявил о «начале конца» ООН

    Мать четырех детей поехала в Турцию ради операции по подтяжке груди и не выжила

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok