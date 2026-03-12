Реклама

07:15, 12 марта 2026Спорт

Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира Masters в Индиан-Уэллсе

Владислав Уткин

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/4 финала турнира Masters в Индиан-Уэллсе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Медведев обыграл датчанина Алекса Микельсена в двух сетах со счетом 6:2, 6:4. Таким образом, россиянин в четвертый раз подряд вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе.

Для россиянина, который является 11-й ракеткой мира, эта победа стала 16-й в сезоне. По этому показателю он лидирует в АТР.

В четвертьфинале Медведев сыграет с победителем пары Новак ДжоковичДжек Дрейпер. Турнир серии Masters в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта.

