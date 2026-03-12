Реклама

01:56, 12 марта 2026Мир

Трамп объяснил выбор названия операции в Иране

Трамп сообщил, что лично выбрал название для операции в Иране «Эпическая ярость»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Хеброне, Кентукки, заявил, что лично выбрал название «Эпическая ярость» для военной операции в Иране, отдав ему предпочтение среди 20 предложенных ему вариантов. Трансляцию вел CNBC на YouTube.

«Они дали мне список названий: "Сэр, вы можете выбрать любое, какое захотите". Я спросил: "Название чего?" — "Название атаки на Иран, сэр". И они дали мне где-то 20 вариантов, а я чуть не уснул. Мне ни одно из них не понравилось. А потом я вижу: "Эпическая ярость". И я говорю: "Мне нравится это название. Вот это название мне нравится"», — объяснил американский глава.

Ранее иранские ракеты прорвались сквозь залп зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и поразили базу Военно-морских сил (ВМС) США в ОАЭ.

