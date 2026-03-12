Трамп оставил союзников в Азии один на один с нефтяным кризисом

Япония, Южная Корея и другие союзники США в Азии столкнулись с энергетическим кризисом из-за военной операции США против Ирана, но не получают от американской администрации ни указаний, ни помощи. Об этом сообщает Politico со ссылкой на азиатских чиновников.

Страны региона сильно зависят от поставок нефти и газа через Ормузский пролив, которые фактически остановились после первых ударов по Ирану две недели назад. За это время союзники так и не смогли понять противоречивые заявления американского лидера Дональда Трампа о целях и сроках операции.

«Мы не получаем никаких сообщений от администрации Трампа», — заявил один из дипломатов в Вашингтоне. На вопрос о том, что могли бы сделать США, источник ответил: «В идеале — просто положить конец конфликту».

Другой чиновник из Азии отметил, что США могли бы принять меры для снижения давления на рынки, например, гарантировать страхование танкеров в проливе, но администрация не дала сигналов о таких планах. Международное энергетическое агентство объявило о выделении 400 миллионов баррелей нефти из резервов, но этого может не хватить.

Тем временем Филиппины и Вьетнам вернули удаленную работу со времен пандемии коронавируса для снижения спроса на топливо, Индия сократила поставки газа промышленности на 20 процентов.

Ранее власти Японии решили высвободить из накопленных запасов нефти 80 миллионов баррелей ради сдерживания роста мировых цен на сырье из-за кризиса на Ближнем Востоке. Азиатская страна решила пойти на беспрецедентную меру, чтобы компенсировать негативный эффект от масштабных перебоев с поставками сырья из-за войны в Иране. Высвобожденные Японией запасы эквивалентны 45-дневному объемы поставок, уточняется агентство.

Япония стала одной из главных пострадавших в результате перекрытия Ираном Ормузского пролива. Через этот маршрут до недавнего времени шло около 90 процентов всего нефтяного импорта азиатской страны. Чтобы избежать дефицита сырья и нефтепродуктов на внутреннем рынке, местные власти решили перестраховаться и начать заранее высвобождать национальные резервы.