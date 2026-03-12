Реклама

12 марта 2026

Трампа назвали экзистенциальной угрозой для ЕС

Вице-премьер Испании Диас назвала Трампа экзистенциальной угрозой для ЕС
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вице-премьер Испании Йоланда Диас назвала президента США Дональда Трампа экзистенциальной угрозой для Европейского союза (ЕС) и раскритиковала объединение за молчание по вопросу Ирана. Об этом сообщает Politico.

Диас заявила, что Брюссель должен решительно противостоять «совершенно незаконному» конфликту США и Израиля против Ирана. Она раскритиковала главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за то, что она не осудила атаку на Иран.

«Европа должна встать на сторону международного права, прав человека и демократии. Учитывая время, в котором мы живем, никто из нас не может позволить себе молчать», — сказала политик.

По мнению Диас, глава Белого дома представляет собой экзистенциальную угрозу для Европы, которую ЕС не осознает.

«Во всем, что он делает, чувствуется безумный подтекст, но в глубине души его действия мотивированы экономическими интересами США. Европе нужно наконец-то проснуться», — отметила она.

Ранее сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен в частных беседах с приближенными жалуется, что на заседаниях Европейского совета ей приходится сталкиваться с «двумя проблемами»: премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и премьером Испании Педро Санчесом.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

