Участника рыболовного турнира с призом 790 тысяч рублей арестовали за мошенничество

В США рыбак подложил в окуня грузила на турнире и оказался за решеткой

В американском штате Техас участника рыболовного турнира с призовым фондом более 10 тысяч долларов (790 тысяч рублей) арестовали за мошенничество. Об этом сообщает телеканал KDFW.

Кертис Ли Дэниелс оказался за решеткой в воскресенье, 8 марта. Мужчина участвовал в турнире компании Lake Fork Lure. Он поймал крупного окуня и предоставил его организаторам для взвешивания. Рыба показалась представителям компании подозрительной, и они вызвали инспекторов штата.

Во время проверки рыбы с помощью металлодетектора прибор дал сигнал. Затем в желудке окуня обнаружили три металлических грузила. Такие же нашли в лодке рыбака. Мужчину арестовали по подозрению в мошенничестве. До этого Дэниелс успел выиграть два приза на общую сумму 2,5 тысячи долларов (почти 200 тысяч рублей).

Победителем турнира стал Уильям Макдэниел из Миссури. Он поймал окуня весом 4,6 килограмма.

Ранее в США пожилой рыбак поймал огромного желтого окуня весом 1,35 килограмма во время подледной рыбалки и побил рекорд. Прежнее высшее достижение продержалось 44 года.