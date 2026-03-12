Украину предупредили о сокращении западной поддержки

BZ: Из-за эскалации конфликта с Ираном Украина может потерять западную поддержку

Из-за эскалации конфликта с Ираном Украина может потерять каналы западной поддержки и остаться без защиты от российских ударов. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung (BZ).

Отмечается, что международное внимание отвлеклось от Киева. По данным издания, Москва получает двойную выгоду от ситуации. Во-первых, время играет на руку российской стороне в конфликте с Украиной, во-вторых, рост цен на нефть увеличил государственные доходы РФ, говорится в статье. «По данным источников в силовых структурах, наибольшая опасность кроется на стратегическом уровне: если рост цен на энергоносители окажет дополнительное давление на Европу, поддержка Украины со стороны Запада может ослабнуть, а роль России как поставщика энергоносителей возрастет», — пишет автор.

По данным издания, на Украине открыто завидуют объемам военной поддержки, идущей на Ближний Восток.

Ранее посол МИД России Родион Мирошник заявил, что конфликт США и Израиля в Иране существенно влияет на финансовые и военные возможности Украины и Европы, поэтому в переговорах по урегулированию в ближайшее время возможен прогресс.