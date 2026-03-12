Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
06:58, 12 марта 2026Культура

Ушел из жизни легенда российского цирка

На 75-м году жизни скончался легендарный цирковой режиссер Валентин Гнеушев
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Легендарный российский цирковой режиссер Валентин Гнеушев скончался на 75-м году жизни. Трагическую новость сообщил дрессировщик, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в своем Telegram-канале.

«Приношу свои соболезнования семье и близким!», — написал Запашный, отметив, что Гнеушев был одним из самых лучших режиссеров цирка.

Как пишет издание «МК», Гнеушева обнаружила на полу в квартире дочь, которая приехала к нему после того, как он перестал выходить на связь.

Известно, что в последние дни своей жизни Валентин Гнеушев перенес воспаление легких, а вписавшись из больницы, повредил руку. Но, несмотря на проблемы со здоровьем, он продолжал творить.

Валентин Гнеушев родился 20 декабря 1951 года в Нижнем Тагиле, окончил Московское государственное училище циркового и эстрадного искусства и ГИТИС. Ворвался в цирковой мир в начале 90-х годов и поразил всех своими программами.

На его счету более 30-ти номеров, которые стали призерами цирковых фестивалей в Париже и Монте‑Карло, он также поставил шоу «Цирк Валентин» на Бродвее и «Музыкальный цирк. Фантазия» в Токио.

Ранее стало известно о смерти актера сериала «Улицы разбитых фонарей» Валерия Бочкина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Всему есть предел». Конфликт Киева и Будапешта достиг нового уровня. Орбан заявил об угрозах детям и внукам со стороны Украины

    Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира Masters в Индиан-Уэллсе

    На нефтебазе вспыхнул пожар после атаки ВСУ на российский регион

    Иран вывел из строя систему железнодорожных путей Израиля

    Серийный убийца стал знаменитым блогером и вызвал скандал

    Внешность 63-летней звезды «Офиса» на обложке журнала удивила фанатов

    Желающей научиться «грязному» оральному сексу девушке дали советы

    Ушел из жизни легенда российского цирка

    США дали совет по поводу России из-за конфликта в Иране

    Раскрыты шокирующие подробности личной жизни Эпштейна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok