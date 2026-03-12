Ушел из жизни легенда российского цирка

На 75-м году жизни скончался легендарный цирковой режиссер Валентин Гнеушев

Легендарный российский цирковой режиссер Валентин Гнеушев скончался на 75-м году жизни. Трагическую новость сообщил дрессировщик, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в своем Telegram-канале.

«Приношу свои соболезнования семье и близким!», — написал Запашный, отметив, что Гнеушев был одним из самых лучших режиссеров цирка.

Как пишет издание «МК», Гнеушева обнаружила на полу в квартире дочь, которая приехала к нему после того, как он перестал выходить на связь.

Известно, что в последние дни своей жизни Валентин Гнеушев перенес воспаление легких, а вписавшись из больницы, повредил руку. Но, несмотря на проблемы со здоровьем, он продолжал творить.

Валентин Гнеушев родился 20 декабря 1951 года в Нижнем Тагиле, окончил Московское государственное училище циркового и эстрадного искусства и ГИТИС. Ворвался в цирковой мир в начале 90-х годов и поразил всех своими программами.

На его счету более 30-ти номеров, которые стали призерами цирковых фестивалей в Париже и Монте‑Карло, он также поставил шоу «Цирк Валентин» на Бродвее и «Музыкальный цирк. Фантазия» в Токио.

