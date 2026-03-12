В Ираке атаковали два танкера

Bloomberg: В водах Ирака атаковали два нефтяных танкера

В водах Ирака атаковали два нефтяных танкера, что привело к приостановке работы нефтяных терминалов страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные государственной нефтяной компании Ирака.

Иракская государственная организация по маркетингу нефти (SOMO) заявляет, что нападению подверглись танкер Safesea Vishnu, плавающий под флагом Маршалловых островов, и Zefyros, плавающий под флагом Мальты .

«Два нефтяных танкера стали жертвами трусливого акта саботажа (...) Это нападение нарушает суверенитет Ирака, и Ирак оставляет за собой право принять необходимые правовые меры», — заявил иракский генерал-лейтенант Саад Маан.

Согласно заявлению SOMO, судно Safesea Vishnu было зафрахтовано компанией, работающей с ними по контракту. Судно Zefyros перевозило конденсат, производимый компанией Basrah Gas Co. Планировалось, что 12 марта оно направится в порт Хор-эль-Зубайр в Ираке для погрузки дополнительной партии нафты для производства пластмасс весом 30 000 тонн.

Согласно комментариям директора Генеральной компании портов Ирака, эта новость побудила страну приостановить работу своих нефтяных терминалов. Коммерческие порты, как сообщается, не затронуты атакой.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал, что Вашингтон отменит часть своих санкций против нефтяной отрасли других государств. Отмечается, что в связи с ростом мировых цен на энергоносители администрация президента США может смягчить санкции, введенные в отношении российской нефти.

9 марта президент России Владимир Путин поговорил по телефону с американским лидером Дональдом Трампом. Он позвонил Путину, чтобы «обсудить развитие текущей международной обстановки». Акцент в разговоре политиков был вокруг Ирана и на переговорах по Украине.

