03:13, 12 марта 2026Мир

В МИД России нашли связь между атакой на Брянск и сигналом от США

МИД России: Атака на Брянск неслучайно совпала с сигналами США о мире на Украине
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

МИД РФ указало на связь между атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянск и сигналами, поступающими из Соединенных Штатов, о надеждах на мирное урегулирование украинского конфликта. Эти совпадения по времени неслучайны, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

По данным министерства, Вашингтон своими сигналами выражает надежду на то, что в переговорах «наступил переломный момент», который свидетельствует, что достижение мира вполне реально. В МИД подчеркнули, что спонсоры Киева на Западе прибегают разного рода провокациям каждый раз, когда появляется реальный шанс на урегулирование конфликта.

В российском ведомстве также возложили на западных партнеров Украины полную ответственность за последствия ударов ВСУ по Брянску, повлекшего жертвы среди гражданских.

«Применение британских систем вооружений происходит на фоне активизации политико-дипломатических усилий в трехстороннем формате Россия — США — Украина. Цель Лондона очевидна: сорвать мирный процесс и добиться эскалации боевых действий», — заключили в МИД России.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов оценил вероятность, что Россия ответит Британии после атаки ВСУ на Брянск. Он также назвал цели ответных ударов ВС РФ по Украине.

