В МИД заявили о попытках вычистить упоминания о России в постсоветской стране

Захарова: Власти Армении стремятся перед выборами вычистить упоминания о России

Власти Армении отказались от российской гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, сославшись на запрет благотворительной помощи в предвыборный период, так как власти страны стремятся вычистить упоминания о России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Захарова подчеркнула, что армянские официальные лица не смогли разъяснить, на основании каких именно актов страна отказывается от гуманитарной помощи. При этом дипломат указала, что Избирательный кодекс республики накладывает такие ограничения на структуры, названия которых связаны с партиями, участвующими в выборах.

Она отметила, что российская сторона передавала в качестве помощи продукты, товары первой необходимости и детские наборы, чтобы власти республики могли решать проблемы с жильем, трудоустройством и социальной реинтеграцией переселенцев. При этом количество заявок от граждан Армении на подобную помощь продолжало расти.

«Очевидно, что отказ Еревана от исключительно благотворительной и не имеющей никакого политического подтекста гуманитарной помощи обусловлен предвыборным желанием властей буквально, что ли, вычистить упоминания о России. Кому хуже-то делают? Своим собственным гражданам?» — сказала она.

Ранее служба внешней разведки Армении опубликовала доклад, в котором заявила о случаях иностранного давления на граждан страны и представителей армянской диаспоры за рубежом перед предстоящими парламентскими выборами. Утверждается, что в одной стране различные лица от имени специальных служб оказывают давление на граждан Армении и людей армянского происхождения, побуждая их поддерживать некие политические силы, заявившие о намерении участвовать в выборах. При этом не уточняется, о какой стране и каких политических силах идет речь.

Парламентские выборы в Армении запланированы на 7 июня.

