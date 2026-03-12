В поведении выступавшего по Ирану главы Пентагона увидели страх

Эксперт по лжи Панкратов заявил об увиденном в поведении Хегсета страхе

Поведение главы Пентагона Пита Хегсета, комментировавшего ситуацию по Ирану, говорит о внутреннем напряжении и страхе потерять контроль. Об этом «Аргументам и фактам» рассказал врач-психотерапевт, эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов.

По его словам, во время брифинга министр войны США старался создать образ жесткого и уверенного военного лидера: расправленные плечи, напористые движения к залу, попытки «забрать» пространство, демонстративное нарушение дистанции с военными и политиками.

При этом в самые резкие моменты выступления на лице Хегсета проявлялись признаки сильного внутреннего напряжения.

«При произнесении самых жестких формулировок проскакивают короткие микромоменты — легкое сжатие губ, микронапряжение в зоне носогубной складки, быстрое моргание сразу после ключевой фразы. Это не страх перед противником, а внутренний переход на повышенный уровень мобилизации», — поделился Панкратов.

Специалист считает, что жесткие угрозы становятся для первых лиц США частью публичного образа. Их главный страх — не показывать слабость перед аудиторией.

Ранее стало известно, что Пентагон официально запретил фотокорреспондентам появляться на брифингах, посвященных военным действиям США и Израиля против Ирана. Газета The Washington Post сообщила, что представители ведомства сочли кадры ряда агентств нелестными.