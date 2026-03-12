В России организаторы и причастные к теракту в «Крокусе» объявлены в международный розыск

СК РФ работает со странами для поимки причастных к теракту в «Крокусе»

Следственный комитет России работает со странами для поимки причастных к теракту в «Крокусе». Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России по городу.

По данным следствия, в отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации предварительное следствие продолжается. Они объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения фигурантов. Для этого следователи и оперативные службы активно взаимодействуют с правоохранительными органами других государств.

Ранее Второй Западный окружной военный суд вынес приговор исполнителям теракта.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года — в день выступления рок-группы «Пикник». Перед концертом четверо вооруженных людей ворвались в зал и открыли стрельбу, подожгли здание, а затем скрылись.

Теракт был организован для дестабилизации политической ситуации в России. Правоохранители также выяснили, что ряд обвиняемых планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в дагестанском Каспийске, однако это преступление было предотвращено.

Ранее сообщалось, что в СК назвали заказчиков теракта в «Крокусе».