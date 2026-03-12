Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:14, 12 марта 2026Россия

В России ответили на слова Зеленского о сторонниках присоединения Крыма

Белик назвал слова Зеленского о сторонниках присоединения Крыма рычаньем людоеда
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал слова президента Украины Владимира Зеленского о сторонниках присоединения Крыма рычаньем людоеда. Его комментарий публикует РИА Новости.

«Зеленскому, видимо, невдомек, что на земле есть люди помимо него, с другими взглядами и убеждениями. То, что говорит Зеленский, — это даже не слова антироссийского политика, а какое-то звериное рычанье людоеда, потерявшего человеческий облик», — обозначил Белик.

Парламентарий также подчеркнул, что от заявлений Зеленского ничего не изменится. «Крым российский, а мы наступаем по всем фронтам, так что, возможно, это не рык Зеленского, а вопль отчаяния», — заключил он.

Ранее Зеленский назвал сторонников присоединения Крыма нечеловеческими существами, отвечая на вопрос, какие отношения он поддерживает с российскими гражданами, с которыми познакомился до 2014 года благодаря работе в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о критическом состоянии нового лидера Ирана

    Ребенок вышел на кухню и встретил поедающую хлопья незнакомку без штанов

    Запад встревожился из-за послания нового верховного лидера Ирана

    ВМС США спрогнозировали нехватку огневой мощи

    Одну категорию россиян призвали ужинать отварным картофелем с соленой сельдью и огурцами

    Россиян попросили не ездить в Германию

    На улицы Москвы вернулись электросамокаты

    Появились подробности о похищении подростка в российском регионе

    Европе предсказали шок из-за цен на газ

    В Москве стало слишком тепло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok