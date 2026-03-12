В России ответили на слова Зеленского о сторонниках присоединения Крыма

Белик назвал слова Зеленского о сторонниках присоединения Крыма рычаньем людоеда

Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал слова президента Украины Владимира Зеленского о сторонниках присоединения Крыма рычаньем людоеда. Его комментарий публикует РИА Новости.

«Зеленскому, видимо, невдомек, что на земле есть люди помимо него, с другими взглядами и убеждениями. То, что говорит Зеленский, — это даже не слова антироссийского политика, а какое-то звериное рычанье людоеда, потерявшего человеческий облик», — обозначил Белик.

Парламентарий также подчеркнул, что от заявлений Зеленского ничего не изменится. «Крым российский, а мы наступаем по всем фронтам, так что, возможно, это не рык Зеленского, а вопль отчаяния», — заключил он.

Ранее Зеленский назвал сторонников присоединения Крыма нечеловеческими существами, отвечая на вопрос, какие отношения он поддерживает с российскими гражданами, с которыми познакомился до 2014 года благодаря работе в России.