Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
16:23, 12 марта 2026Спорт

В России пожаловались на акцию протеста украинца на церемонии награждения

ФСБР пожаловалась на акцию протеста украинца Костюка на церемонии награждения
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) пожаловалась техническому делегату Объединенного мира борьбы (UWW) Теодору Хамакосу на акцию протеста украинского борца Артура Костюка на церемонии награждения россиянина Бозигита Исламгереева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый вице‑президент организации Георгий Брюсов.

В ФСБР потребовали рассмотреть поведение повернувшегося спиной к флагам во время гимна России украинского спортсмена на молодежном чемпионате Европы в Сербии. Брюсов посчитал, что эпизод не должен повториться.

Ранее стало известно, что Костюк повернулся спиной к флагам во время гимна Российской Федерации на молодежном чемпионате Европы. Отмечалось, что это произошло, несмотря на вмешательство технического делегата.

Костюк завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 86 килограммов. Первое место занял Исламгереев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты планы Трампа по прекращению иранского конфликта

    Сотни домов в российском городе остались без воды и тепла

    Стоимость нефти стала трехзначной

    Люди пострадали при пожаре на российском заводе

    Жителям Санкт-Петербурга рассказали о температурных рекордах

    В России пожаловались на акцию протеста украинца на церемонии награждения

    Решивший уничтожить парковку ГАИ в российском регионе мужчина раскрыл себя

    В России ответили на слова Зеленского о компромиссах

    Врачи под Москвой спасли мужчину после жесткого падения

    Блогерш высмеяли в сети за посты о безопасной жизни в Дубае на фоне атак Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok