В России пожаловались на акцию протеста украинца на церемонии награждения

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) пожаловалась техническому делегату Объединенного мира борьбы (UWW) Теодору Хамакосу на акцию протеста украинского борца Артура Костюка на церемонии награждения россиянина Бозигита Исламгереева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый вице‑президент организации Георгий Брюсов.
В ФСБР потребовали рассмотреть поведение повернувшегося спиной к флагам во время гимна России украинского спортсмена на молодежном чемпионате Европы в Сербии. Брюсов посчитал, что эпизод не должен повториться.
Ранее стало известно, что Костюк повернулся спиной к флагам во время гимна Российской Федерации на молодежном чемпионате Европы. Отмечалось, что это произошло, несмотря на вмешательство технического делегата.
Костюк завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 86 килограммов. Первое место занял Исламгереев.