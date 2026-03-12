В России зафиксирован резкий скачок цен на машины с пробегом из Китая

«Известия»: Цена машины с пробегом из Китая впервые превысила 2,2 млн рублей

По итогам февраля 2026 года на вторичном рынке зафиксирован рост цен на легковые машины. Об этом пишут «Известия» со ссылкой результаты исследования аналитиков платформы «Авто.ру Бизнес».

Количество иномарок в возрасте до 15 лет, выставленных на продажу, уменьшилось за месяц на 4 процента. При этом стоимость машин продолжает ползти вверх. Так, за отечественный автомобиль в среднем просят 729 тысяч рублей, что на 1 процент больше январских показателей. Средняя стоимость подержанной иномарки (кроме машин из КНР) поднялась до 2,35 миллиона рублей, прибавив 3 процента. Средняя стоимость китайских автомобилей на вторичном рынке в феврале подскочила почти на 5 процентов и впервые в истории превысила отметку в 2,2 миллиона рублей.

Аналитики отмечают устойчивый рост доли китайских брендов в общем объеме подержанных машин. В феврале этот показатель достиг 7 процентов. Годом ранее он составлял только 4 процента. Основная доля вторичного рынка по-прежнему принадлежит преимущественно европейским, японским и корейским иномаркам. На них приходится 80 процентов. Еще 13 процентов занимают модели отечественного автопрома.

В рейтинге моделей (возрастом до 15 лет), потерявших в цене больше всего за февраль, первую строчку занял BMW 7 серии в кузове G11. Этот автомобиль подешевел на 2,6 процента (6,79 миллиона рублей). Следом идет Lada 2107, стоимость которой снизилась на 2,5 процента (262 тысячи рублей). Далее следуют седан Kaiyi E5 (на 2,2 процента; 1,2 миллиона рублей), минивэн Kia Carnival четвертого поколения (на 2 процента; 4,23 миллиона) и Toyota Corolla в кузове E160 (на 2 процента; 1,46 миллиона).

Самый значительный рост цен на машины с пробегом зафиксирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где средняя стоимость подскочила более чем на 5 процентов (2,13 миллиона рублей). Также в этом списке Татарстан (1,58 миллиона) и Чечня (1,48 миллиона), где прирост составил тоже 5 процентов. В Москве и Подмосковье цены выросли на 4 процента (2,83 миллиона). Снижение средней стоимости в пределах 1 процента зафиксированы в Тюменской (1,56 миллиона), Пензенской (914 тысяч рублей) и Тверской областях (1,15 миллиона).

