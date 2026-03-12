Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:47, 12 марта 2026Россия

В российском регионе пропали двое детей

В МВД сообщили, что в Самарской области разыскивают двух пропавших детей
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Самарской области правоохранительные органы разыскивают двух пропавших детей. Об этом говорится в Telegram-канале ГУ МВД по российскому региону.

Отмечается, что пропали мальчик и девочка 2010 и 2016 годов рождения.

«11 марта примерно в 14:00 ушли из дома по проспекту Победы и до настоящего времени не вернулись», — пояснили в пресс-службе. Ориентировки с приметами распространили среди организаций правоохранительной направленности и волонтерских организаций.

7 марта в Звенигороде пропали 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков. По одной из версий, они провалились под лед реки, после чего их могло унести течением. Один из поисковиков сообщил, что в районе, где пропали дети, на берегу были обнаружены следы.

Спустя четыре дня в двух километрах от района пропажи нашли тело одного из мальчиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы потребуем репарации». Вышло первое обращение нового лидера Ирана. Аятолла заявил о мести и раскрыл тактику в Ормузском проливе

    Названы способы защититься от мошенников при покупке недвижимости

    Уехавший из России блогер-иноагент не захотел плохо говорить о Собчак

    Главком НАТО испугался России

    В Турции произошло землетрясение

    Названы недорогие для путешествий страны Европы

    Лиза Ринна раздобыла редчайшую вещь для неожиданной цели

    Одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире остановила добычу на Ближнем Востоке

    Президент освободил от должности первого замминистра внутренних дел России

    Стала известна сумма премиальных для российских паралимпийцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok