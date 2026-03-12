В российском регионе пропали двое детей

В МВД сообщили, что в Самарской области разыскивают двух пропавших детей

В Самарской области правоохранительные органы разыскивают двух пропавших детей. Об этом говорится в Telegram-канале ГУ МВД по российскому региону.

Отмечается, что пропали мальчик и девочка 2010 и 2016 годов рождения.

«11 марта примерно в 14:00 ушли из дома по проспекту Победы и до настоящего времени не вернулись», — пояснили в пресс-службе. Ориентировки с приметами распространили среди организаций правоохранительной направленности и волонтерских организаций.

7 марта в Звенигороде пропали 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков. По одной из версий, они провалились под лед реки, после чего их могло унести течением. Один из поисковиков сообщил, что в районе, где пропали дети, на берегу были обнаружены следы.

Спустя четыре дня в двух километрах от района пропажи нашли тело одного из мальчиков.