В российском регионе суд поставил точку в деле о мошенничестве на 367 миллионов рублей

В Подмосковье осудили мужчину за мошенничество на 367 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Он признан виновным по статье 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

Как установил суд, фигурант с соучастниками, которые ранее были осуждены, в период с 29 января 2016 года по 6 декабря 2016 года путем поставки государственному заказчику товаров ненадлежащего качества, которые не отвечали требованиям заключенного контракта, причинил ущерб Министерству обороны на сумму 367,1 миллиона рублей.

Красногорский суд признал его виновным и приговорил к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

