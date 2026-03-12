Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:08, 12 марта 2026Силовые структуры

В российском регионе суд поставил точку в деле о мошенничестве на 367 миллионов рублей

В Подмосковье осудили мужчину за мошенничество на 367 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Подмосковье осудили мужчину за мошенничество на 367 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Он признан виновным по статье 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

Как установил суд, фигурант с соучастниками, которые ранее были осуждены, в период с 29 января 2016 года по 6 декабря 2016 года путем поставки государственному заказчику товаров ненадлежащего качества, которые не отвечали требованиям заключенного контракта, причинил ущерб Министерству обороны на сумму 367,1 миллиона рублей.

Красногорский суд признал его виновным и приговорил к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в хищении миллиардов у крупнейшего в мире производителя титана нашли след американца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине назвали исполнителей удара по нефтебазе на юге России

    В Кремле прокомментировали отправку Украиной экспертов на Ближний Восток

    Аллергикам назвали три шага для подготовки к сезону цветения

    Раскрыто хищение миллиардов рублей при строительстве центра гимнастики в российском городе

    Аниме сформировало новые модные тренды у россиян

    Стало известно о невыполненном Шоном Пенном обещании помочь ВСУ

    Раскрыто число жертв теракта в «Крокусе»

    Раскрыты цели ударов российских войск по Украине

    В Минобороны сообщили о применении ВСУ 447 беспилотников за сутки

    В России рассказали об охоте на ударивший по Брянску ракетами Storm Shadow Су-24

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok