В США назвали главную проблему в отношениях России и Европы

Главком ВС НАТО Гринкевич: Европа видит в России угрозу своему существованию

США считают вызовом процесс стабилизации отношений между Россией и европейскими странами, поскольку последние видят в Москве экзистенциальную угрозу. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ВС) НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, трансляцию ведет Forbes на YouTube-канале.

«США пытаются добиться прекращения военных действий и достижения взаимной договоренности между Россией и Украиной, стабилизация отношений Европы с Москвой остается вызовом, поскольку многие из наших союзников в регионе рассматривают Россию как угрозу своему существованию», — отметил главком.

9 марта президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова работать с Европой по поставкам нефти и газа, но «от них нужен сигнал». При этом он отметил, что Москве «не нужно ждать, пока европейцы демонстративно захлопнут дверь в отношении энергопоставок», а перевести объемы на другие рынки.

Глава государства добавил, что Россия продолжит поставлять нефть и газ в те страны, которые являются «надежными покупателями», выделив среди них Словакию и Венгрию.