Мир
11:20, 12 марта 2026Мир

В центре Дубая прогремели взрывы

AFP: В центре Дубая раздались взрывы
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: William Maclean / Reuters

В центре Дубая раздались взрывы. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

По данным Times of Israel, один из взрывов был очень громким. Над жилым районом поднялись клубы дыма.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ на удары со стороны США и Израиля по иранским нефтехранилищам нанес удары по нефтяному району Фуджейры, промышленной зоне Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах и американской базе в Кувейте.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

