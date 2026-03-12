В центре Дубая прогремели взрывы

AFP: В центре Дубая раздались взрывы

В центре Дубая раздались взрывы. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

По данным Times of Israel, один из взрывов был очень громким. Над жилым районом поднялись клубы дыма.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ на удары со стороны США и Израиля по иранским нефтехранилищам нанес удары по нефтяному району Фуджейры, промышленной зоне Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах и американской базе в Кувейте.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.