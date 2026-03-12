В Венгрии обвинили Украину в попытках добиться энергетической блокады

Сийярто: Украина хочет подвергнуть Венгрию полной энергетической блокаде

Украина пытается подвергнуть Венгрию полной энергетической блокаде, заблокировав поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» и предпринимая действия против газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Украина хочет подвергнуть Венгрию полной энергетической блокаде. Украина хочет сделать абсолютно невозможным энергоснабжение Венгрии, поэтому украинцы уже заблокировали поставки нефти, а теперь хотят заблокировать поставки газа», — рассказал он по итогам разговора с министром энергетики России Павлом Сорокиным.

При этом Сийярто подчеркнул, что Будапешт намерен защищать свою энергетическую безопасность и не допустит прекращения поставок топлива. Также он призвал украинского лидера Владимира Зеленского прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 12 марта ВСУ вновь атаковали одну из самых мощных в мире компрессорных станций, обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку». С 3:55 до 06:45 по московскому времени расчеты средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили десять беспилотников.