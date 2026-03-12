Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:56, 12 марта 2026Мир

В Венгрии обвинили Украину в попытках добиться энергетической блокады

Сийярто: Украина хочет подвергнуть Венгрию полной энергетической блокаде
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Украина пытается подвергнуть Венгрию полной энергетической блокаде, заблокировав поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» и предпринимая действия против газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Украина хочет подвергнуть Венгрию полной энергетической блокаде. Украина хочет сделать абсолютно невозможным энергоснабжение Венгрии, поэтому украинцы уже заблокировали поставки нефти, а теперь хотят заблокировать поставки газа», — рассказал он по итогам разговора с министром энергетики России Павлом Сорокиным.

При этом Сийярто подчеркнул, что Будапешт намерен защищать свою энергетическую безопасность и не допустит прекращения поставок топлива. Также он призвал украинского лидера Владимира Зеленского прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 12 марта ВСУ вновь атаковали одну из самых мощных в мире компрессорных станций, обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку». С 3:55 до 06:45 по московскому времени расчеты средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили десять беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин освободил от должности помощника секретаря Совета безопасности

    Израиль пригрозил Ливану

    «АксельФарм» проиграла суд российским антимонопольщикам

    Орбан позвонил своей матери после угроз со стороны Украины

    Пригожин высказался о характере Киркорова

    Аврора Киба сделала заявление о контракте с Лепсом

    Названы самые рискованные инвестиции на рынке недвижимости Москвы

    Застрявшие на Ближнем Востоке россияне смогут получить компенсацию

    ФСИН прокомментировала условия пребывания в СИЗО отравителя из Балашихи

    Появилось видео мощного удара Ирана по американскому танкеру в Персидском заливе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok