15:34, 12 марта 2026Мир

В Венгрии захотели отправить Зеленского в ад

Кошкович: Пусть Зеленский отправится прямиком в ад за планы вмешаться в выборы
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина может попытаться вмешаться в парламентские выборы Венгрии, которые состоятся в апреле. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

«Киев не остановится ни перед чем, чтобы попытаться задушить Венгрию перед апрельскими выборами. Они делают это в сговоре с Брюсселем, чтобы сместить премьер-министра Виктора Орбана и поставить марионетку, Петера Мадьяра. Но эти усилия потерпят неудачу», — написал он.

При этом Кошкович выразил уверенность, что подобные попытки не смогут изменить исход выборов. «Как мы были готовы к блокаде, так мы готовы и к тому, что последует дальше. Мы не сдадимся. Пусть [президент Украины Владимир] Зеленский отправится прямиком в ад», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в попытках подвергнуть страну полной энергетической блокаде, заблокировав поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» и предпринимая действия против газопровода «Турецкий поток».

