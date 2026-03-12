Реклама

Вдова бывшего верховного лидера Ирана оказалась жива

Fars: Вдова бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи Мансуре Ходжасте жива
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / AP

Вдова бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи Мансуре Ходжасте, ранее считавшаяся погибшей, оказалась жива. Об этом сообщает агентство Fars.

2 марта иранские СМИ сообщили о «мученической смерти» супруги Али Хаменеи в результате полученных ранений.

«Сообщаем, что супруга погибшего мученической смертью верховного лидера жива. Первоначальные сообщения на этот счет были ошибочными», — сказано в сообщении агентства.

Ранее британская газета The Sun сообщила, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в коме после ранений, полученных в результате авиаудара. По данным The New York Times, Хаменеи был ранен в первый день конфликта США и Израиля с Ираном — 28 февраля.

