Названы возможные меры США по выходу из конфликта с Ираном

Политолог Новик: США попытаются неформально добиться прекращения огня с Ираном

Администрация президента США Дональда Трампа попытается по неформальным добиться прекращения огня с Ираном. С такой оценкой в беседе с «Лентой.ру» выступил заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Николай Новик.

Возможны попытки Белого дома наладить неформальные каналы связи с уцелевшими прагматичными элементами в иранских структурах для заключения соглашения о прекращении огня, которое можно было бы интерпретировать как успех Николай Новик заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ

Новик оценил возможные дальнейшие действия США в рамках конфликта с Ираном, включая меры по выходу из противостояния, и отметил попытки Белого дома найти легитимный повод для завершения активной фазы столкновений без достижения тотальной победы. Политолог также указал на намерения администрации Трампа пересмотреть цели конфликта с исламской республикой.

Эксперт выделил следующие возможные направления действий Вашингтона:

военно-операционный уровень : действия по обеспечению судоходства в Ормузском проливе — подавление иранского военно-морского флота, ракетных позиций на побережье и возможное сопровождение танкеров;

: действия по обеспечению судоходства в Ормузском проливе — подавление иранского военно-морского флота, ракетных позиций на побережье и возможное сопровождение танкеров; меры по снижению шока на рынке энергоносителей — поиск альтернативных источников поставок нефти, координация действий с союзниками на мировом рынке;

— поиск альтернативных источников поставок нефти, координация действий с союзниками на мировом рынке; неформальные переговоры с представителями иранской элиты.

Ранее заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Фадави заявил, что президент США Дональд Трамп с 10 марта пытается найти посредников для заключения перемирия с Ираном. Он также добавил, что если бы противник побеждал в войне, то не стал бы искать посредников по всему миру.