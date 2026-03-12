Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:00, 12 марта 2026МирЭксклюзив

Названы возможные меры США по выходу из конфликта с Ираном

Политолог Новик: США попытаются неформально добиться прекращения огня с Ираном
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа попытается по неформальным добиться прекращения огня с Ираном. С такой оценкой в беседе с «Лентой.ру» выступил заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Николай Новик.

Возможны попытки Белого дома наладить неформальные каналы связи с уцелевшими прагматичными элементами в иранских структурах для заключения соглашения о прекращении огня, которое можно было бы интерпретировать как успех

Николай Новикзаместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ

Новик оценил возможные дальнейшие действия США в рамках конфликта с Ираном, включая меры по выходу из противостояния, и отметил попытки Белого дома найти легитимный повод для завершения активной фазы столкновений без достижения тотальной победы. Политолог также указал на намерения администрации Трампа пересмотреть цели конфликта с исламской республикой.

Эксперт выделил следующие возможные направления действий Вашингтона:

  • военно-операционный уровень: действия по обеспечению судоходства в Ормузском проливе — подавление иранского военно-морского флота, ракетных позиций на побережье и возможное сопровождение танкеров;
  • меры по снижению шока на рынке энергоносителей — поиск альтернативных источников поставок нефти, координация действий с союзниками на мировом рынке;
  • неформальные переговоры с представителями иранской элиты.

Ранее заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Фадави заявил, что президент США Дональд Трамп с 10 марта пытается найти посредников для заключения перемирия с Ираном. Он также добавил, что если бы противник побеждал в войне, то не стал бы искать посредников по всему миру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Всему есть предел». Конфликт Киева и Будапешта достиг нового уровня. Орбан заявил об угрозах детям и внукам со стороны Украины

    Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира Masters в Индиан-Уэллсе

    На нефтебазе вспыхнул пожар после атаки ВСУ на российский регион

    Иран вывел из строя систему железнодорожных путей Израиля

    Серийный убийца стал знаменитым блогером и вызвал скандал

    Внешность 63-летней звезды «Офиса» на обложке журнала удивила фанатов

    Желающей научиться «грязному» оральному сексу девушке дали советы

    Ушел из жизни легенда российского цирка

    США дали совет по поводу России из-за конфликта в Иране

    Раскрыты шокирующие подробности личной жизни Эпштейна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok