Захарова обратилась к Санду с просьбой

Захарова попросила у Санду не раскрывать роток на украинский Голодомор

Президенту Молдавии Майе Санду не следует «раскрывать роток» на «украинский Голодомор». С соответствующей просьбой к главе республики на брифинге обратилась официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Просьба к Санду на "украинский Голодомор" не раскрывать свой роток», — сказала она, комментируя решение министерства образования Молдавии о проведении конкурса видеороликов для старшеклассников по ключевым событиям истории страны XX века. Среди заявленных тем оказались депортации, организованные советским тоталитарным режимом и организованный голод в Молдавской Советской Социалистической Республике.

Дипломат заявила, что власти страны стремятся воспитать детей в абсолютном незнании своей истории и назвала такие решения признаком убогого сознания и подлости.

Ранее Санду заявила, что членство в Европейском союзе (ЕС) не гарантирует Молдавии безопасность или развитие экономики. При этом она подтвердила, что цель Кишинева — как можно быстрее вступить в объединение.