Зеленский рассказал о просьбах о помощи от США

Зеленский: США и страны Ближнего Востока обратились к Украине за поддержкой
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sina Schuldt / picture alliance via Getty Images

США, а также страны Европы и Ближнего Востока обратились к Киеву с запросом о поддержке их оборонных возможностей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит «Новости.Live» в своем Telegram-канале.

«Соединенные Штаты Америки и еще более десяти держав Европы и Ближнего Востока уже обратились к Украине, чтобы мы поддержали их оборонные возможности. Наши команды работают вместе, в том числе уже в странах Ближнего Востока», — сказал он.

Политик отметил, что считает сотрудничество между союзниками основной реальной защитой для любой нации. Он подчеркнул, что данный факт подтвердил новый конфликт на Ближнем Востоке.

Ранее Зеленский анонсировал отправку украинских военных и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Рустема Умерова на Ближний Восток. По его словам, их задачей станет помощь в защите стран от ударов со стороны Ирана.

