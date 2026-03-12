Женщинам раскрыли неочевидный способ усилить удовольствие от мастурбации

Эксперт по сексуальному здоровью Сара Мулиндва раскрыла женщинам неочевидный способ усилить удовольствие от мастурбации. О нем специалистка рассказала в беседе с Metro.

По словам Мулиндвы, усилить удовольствие поможет так называемая техника акцентирования: ее суть заключается в том, что женщины используют игрушку либо пальцы, чтобы уделять определенным частям клитора больше внимания, чем другим, вместо того, чтобы оказывать равномерное давление.

«Клитор имеет более 10 тысяч нервных окончаний, но они неравномерно распределены по головке. Поэтому очень вероятно, что одна сторона или определенная точка этого органа будет гораздо более чувствительной и настроенной на удовольствие, чем другая», — объяснила она.

Чтобы найти свою точку, Мулиндва посоветовала выполнять уже проверенные повторяющиеся движения, но менять места, на которые надавливает палец или игрушка. Она также добавила, что эти точки могут меняться в зависимости от уровня различных гормонов в организме женщины и кровотока.

Ранее сексолог Джиджи Энгл рассказала женщинам, как испытать оргазм во время сна. Для этого она посоветовала вечером посмотреть порно, чтобы усилить сексуальное напряжение.