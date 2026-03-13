41-летняя звезда Comedy Woman рассказала о сидевшем в тюрьме 25-летнем возлюбленном

Российская актриса и телеведущая Надежда Сысоева рассказала о молодом возлюбленном, блогере Николае, известном в сети под псевдонимом Коля Безопасность. Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

41-летняя знаменитость пояснила, что ее 25-летний избранник два года сидел в тюрьме из-за незаконного пересечения границы. «Он оказался в американской тюрьме за незаконное пересечение границы штата, а не за то, что совершил что-то по-настоящему плохое или как-то грязно поступил. Просто оказался не в том месте и не в то время. За те два года, что провел в исправительном учреждении, он сильно повзрослел, много читал, учил язык и теперь свободно говорит на испанском», — уточнила она.

При этом звезда Comedy Woman пояснила, почему долгое время не вступала в отношения. «Я была без отношений 2,5 года, за это время какие только мужчины мне не писали, разные по возрасту и статусу. Но все они были просто воздуханы, а этот парень просто взял и сделал. Захотел, чтобы я стала его, и добился этого. Окружил меня заботой, вниманием, делает мне сюрпризы приятные постоянно», — призналась Сысоева.

Ранее в марте 41-летняя звезда Comedy Woman впервые показала 25-летнего возлюбленного. Пара вместе появилась на концерте певца Филиппа Киркорова.

