Американский «стратег» B-21 совершил полет на близком расстоянии

ВВС США рассказали о новом полете стратегического бомбардировщика B-21

Новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider, который ранее запечатлели в небе, совершал полет на близком расстоянии с самолетом-заправщиком. Об этом рассказывает Defense News со ссылкой на заявление Военно-воздушных сил (ВВС) США.

Отмечается, что парный полет B-21 и заправщика KC-135 Stratotanker продлился 5,5 часа. Самолеты засняли над пустыней Мохаве недалеко от базы ВВС США Эдвардс, расположенной в штате Калифорния. Как пишет издание, этот полет стал первым шагом на пути к подтверждению возможностей, которые позволят B-21 выполнять задачи дальнего бомбардировщика.

При этом в заявлении ВВС не упомянули дозаправку. «Мы можем подтвердить, что самолет B-21 Raider завершил тестовое мероприятие, включающее полет на близком расстоянии с самолетом KC-135 Stratotanker», — говорится в сообщении.

В феврале издание Breaking Defense писало, что корпорация Northrop Grumman и ВВС США заключили соглашение, которое предполагает выделение 4,5 миллиарда долларов на расширение производственных мощностей. Это позволит получить заказанные B-21 в 2027 году.