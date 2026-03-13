Председатель СКР Бастрыкин потребовал доклад о возрождении секты «бога Кузи»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования по делу о возрожденной секте «бога Кузи». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, дело возбуждено по статье 239 («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан») УК РФ.

Ранее сообщалось, что самый богатый сектант в истории современной России Андрей Попов, известный под прозвищем бог Кузя, вновь начал проповедовать после освобождения. Его последователи вербуют в секту новых членов, рассказывая им о боге Кузе как о «святом старце-целителе». Сейчас мужчина проводит еженедельные «службы» и платные «исповеди». Стоимость «отпущения грехов» составляет несколько тысяч рублей.