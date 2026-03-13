19:40, 13 марта 2026

Бастрыкин потребовал доклад о возрождении секты «бога Кузи»

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования по делу о возрожденной секте «бога Кузи». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, дело возбуждено по статье 239 («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан») УК РФ.

Ранее сообщалось, что самый богатый сектант в истории современной России Андрей Попов, известный под прозвищем бог Кузя, вновь начал проповедовать после освобождения. Его последователи вербуют в секту новых членов, рассказывая им о боге Кузе как о «святом старце-целителе». Сейчас мужчина проводит еженедельные «службы» и платные «исповеди». Стоимость «отпущения грехов» составляет несколько тысяч рублей.

    Последние новости

    В России ответили на предупреждение Макрона по Украине

    Отказ Трампа Зеленскому оценили тремя словами

    Иран ответил главе Пентагона и припомнил остров Эпштейна

    В США раскритиковали применение «Томагавков»

    В Госдуму внесут законопроект о запрете принуждения врачей к отказу от абортов

    Мигрант напал на богатого туриста и украл его часы за четыре миллиона рублей

    Голливудские коллеги Тимоти Шаламе посмеялись над желанием Кайли Дженнер сниматься в кино

    Футбольные команды «Спартак» и «Динамо» оштрафовали после матча в Кубке России

    Стало известно о внушительной выгоде России от войны в Иране

    Бастрыкин потребовал доклад о возрождении секты «бога Кузи»

    Все новости
