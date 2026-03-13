Безруков погасил долг по штрафам ГИБДД

Актер Сергей Безруков погасил долг в 20 тысяч рублей по штрафам ГИБДД

Народный артист России Сергей Безруков погасил долг по штрафам за нарушения правил дорожного движения. Об этом пишет РИА Новости.

В феврале стало известно, что менее чем за месяц Безруков накопил штрафы более чем на 20 тысяч рублей. В отношении актера было возбуждено 21 исполнительное производство о взыскании штрафов ГИБДД на основании постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных с 30 октября по 21 ноября 2025 года.

По данным агентства, задолженность погашена. На данный момент за артистом не значится неоконченных исполнительных производств.

Ранее сообщалось, что Сергей Безруков назначен художественным руководителем МХАТ имени Горького. Актер назвал назначение большой честью и сообщил, что в ближайшее время планирует встретиться с труппой театра. По его словам, сразу после окончания ремонта в учреждении снова начнут давать спектакли.