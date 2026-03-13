Реклама

10:18, 13 марта 2026Культура

Безруков погасил долг по штрафам ГИБДД

Актер Сергей Безруков погасил долг в 20 тысяч рублей по штрафам ГИБДД
Ольга Коровина

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Народный артист России Сергей Безруков погасил долг по штрафам за нарушения правил дорожного движения. Об этом пишет РИА Новости.

В феврале стало известно, что менее чем за месяц Безруков накопил штрафы более чем на 20 тысяч рублей. В отношении актера было возбуждено 21 исполнительное производство о взыскании штрафов ГИБДД на основании постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных с 30 октября по 21 ноября 2025 года.

По данным агентства, задолженность погашена. На данный момент за артистом не значится неоконченных исполнительных производств.

Ранее сообщалось, что Сергей Безруков назначен художественным руководителем МХАТ имени Горького. Актер назвал назначение большой честью и сообщил, что в ближайшее время планирует встретиться с труппой театра. По его словам, сразу после окончания ремонта в учреждении снова начнут давать спектакли.

