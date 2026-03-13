Реклама

14:52, 13 марта 2026Россия

Боец «Ахмата» выжил на СВО после прямого попадания в голову

RT: Боец «Ахмата» выжил на СВО после прямого попадания в голову
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Боец «Ахмата» Олег Личковаха с позывным Вещий выжил в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине после прямого попадания в голову. Его историю публикует RT.

По его словам, он попал под минометный обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) при эвакуации раненых.

«Был момент, когда у ребят был тяжелый штурм. Был тяжелый "триста". Мы начали заходить забирать пацана, по нам начал отрабатывать плотный миномет. Мне попало в каску. Слышу звон, снимаю каску, а там дырка. Думаю, вот это мне фортануло», — вспомнил Вещий.

Личковаха рассказал, что за время нахождения на фронте было много опасных моментов, но он чудом оставался жив.

«Если я еще жив, на все воля Бога. Если мне суждено было уйти, было много моментов, когда это могло произойти. Но значит, еще не мое время», — заключил он.

Ранее боец СВО рассказал о 16 промахах охотившихся за ним украинских дронов. По его словам, атака произошла во время эвакуации раненого с поля боя.

