19:20, 13 марта 2026

Бронзовый призер Паралимпиады посвятил свою медаль русскому народу

Владислав Уткин

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Бронзовый призер Паралимпиады, горнолыжник Алексей Бугаев посвятил свою медаль русскому народу. Его слова приводит ТАСС.

«Благодарность нашей команде, нашим тренерам. А медаль посвящаю русским людям, русскому народу. Мы самые сильные, через все пройдем, со всем справимся», — сказал Бугаев.

13 марта спортсмен завоевал бронзовую медаль в гигантском слаломе. До этого он уже становился третьим в супергиганте.

Ранее победивший в лыжной гонке на десять километров сидя Иван Голубков поздравил со своей победой президента России Владимира Путина. Также он посвятил медаль всей стране.

Зимняя Паралимпиада-2026 проходит в Милане и Кортина д`Ампеццо с 6 по 15 марта. В ней принимают участие шесть российских спортсменов, они соревнуются с флагом и гимном. К текущему моменту россияне завоевали четыре золотых, одну серебряную и три бронзовых медали.

