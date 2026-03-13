Бронзовый призер Паралимпиады посвятил свою медаль русскому народу

Бронзовый призер Паралимпиады Бугаев посвятил свою медаль русскому народу

Бронзовый призер Паралимпиады, горнолыжник Алексей Бугаев посвятил свою медаль русскому народу. Его слова приводит ТАСС.

«Благодарность нашей команде, нашим тренерам. А медаль посвящаю русским людям, русскому народу. Мы самые сильные, через все пройдем, со всем справимся», — сказал Бугаев.

13 марта спортсмен завоевал бронзовую медаль в гигантском слаломе. До этого он уже становился третьим в супергиганте.

Ранее победивший в лыжной гонке на десять километров сидя Иван Голубков поздравил со своей победой президента России Владимира Путина. Также он посвятил медаль всей стране.

Зимняя Паралимпиада-2026 проходит в Милане и Кортина д`Ампеццо с 6 по 15 марта. В ней принимают участие шесть российских спортсменов, они соревнуются с флагом и гимном. К текущему моменту россияне завоевали четыре золотых, одну серебряную и три бронзовых медали.