Доктор Мясников оценил пользу «дуркинга»

Мясников: В психиатрическую больницу можно ложиться только по показаниям

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» пользу молодежного тренда, получившего название «дуркинг». Выпуск, в котором специалист высказался об этом, доступен на платформе «Смотрим».

В прогамме уточнялось, что «дуркинг» — это популярная у молодежи практика ложиться в психиатрические больницы, чтобы отдохнуть и восстановить ментальное здоровье. Мясников, которого попросили оценить пользу этого тренда, пошутил, что с такой работой он тоже отправится в медицинское учреждение для душевнобольных.

«Что значит: "Я пойду, полежу, я хочу полежать?" Да, есть платные отделения, вы можете полежать, но опять же по показаниям. Если вы достаточно неадекватный человек, что врач у вас видит показания, ну, значит, наверное. Но я еще раз говорю, что больница — это не место для отдыха», — заверил доктор.

Он также добавил, что многие люди, в том числе и он, живут с ментальными проблемами без госпитализации. Врач предположил, что молодым людям, которые хотели бы улучшить свое психическое состояние, следует посещать санатории, а не психиатрические больницы.

