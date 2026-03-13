Эффективность ударного «Провода» оценили

НФ: Ударный дрон «Провод» с 25-километровой катушкой доказал эффективность

Проводной дрон «Провод» с катушкой оптоволокна длиной 25 километров доказал свою эффективность в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Результативность аппарата оценили в Народном фронте (НФ), передает ТАСС.

Кулибин-клуб организации обеспечивает поддержку разработчикам изделий. «В линейке есть дроны "Провод" — наиболее эффективные на данный момент оптоволоконные изделия, мы получаем много лестных комментариев, терабайты видео [успешных применений]. Самая востребованная модель — 15-дюймовая», — сказал главный конструктор семейства дронов «Овод», в которое входит изделие, Андрей Иванов.

Ударные аппараты оснащают катушками на 25, 30 и 36 километров. Конструктор подчеркнул, что 25-километровая катушка уже демонстрирует свою эффективность в ходе боевого применения. По его словам, российским военнослужащим передали десятки тысяч аппаратов семейства «Овод». В линейку изделий входят радиоуправляемые дроны «Овод», беспилотники «Провод», воздушный ретранслятор «Проводник» и аппарат «Довод» с машинным зрением.

В феврале Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы России научились восстанавливать оптоволоконные кабели для беспилотников. Военные используют сварочные аппараты для оптоволокна магистрального типа.