17:34, 13 марта 2026Силовые структуры

Экс-замгубернатора российского региона сел на 10 лет и лишился наград

Суд приговорил экс-замгубернатора Брянской области Петроченко к 10 годам колонии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Московские суды общей юрисдикции / ТАСС

Брянский районный суд дал бывшему заместителю губернатора области Александру Петроченко десять лет колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Петроченко признали виновным по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере за общее покровительство по службе, совершенное лицом, занимающим государственную должность, с вымогательством») УК РФ. Его также оштрафовали на 20,7 миллиона рублей и лишили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

По версии следствия, с весны 2021 года по сентябрь 2024 года Петроченко получил от предпринимателя взятку в размере 20,7 миллиона рублей. За эти деньги он должен был обеспечить беспрепятственное заключение госконтрактов, а также оплату товаров и услуг по ним. Вину экс-замгубернатора не признал.

Сообщалось, что фигуранта задержали с поличным при получении взятки.

