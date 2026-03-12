Реклама

Фицо рассказал о проблеме с дезертирством в ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Alex Brandon / Reuters

Солдаты дезертируют из Вооруженных сил Украины (ВСУ). На такую проблему указал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что некоторые европейские страны хотят, чтобы конфликт между Россией и Украиной продолжался. Они надеются, что Москва рано или поздно ослабнет, однако на деле добиться этого не получится. «У украинской армии проблема с дезертирством, у украинской армии проблема с набором людей», — сказал политик.

Фицо также подчеркнул, что Россия с такой проблемой не сталкивалась и сейчас ситуация на фронте складывается в ее пользу.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу сравнил насильственную мобилизацию на Украине с изнасилованием.

