15:51, 13 марта 2026Спорт

Футболист «Зенита» Глушенков рассказал об отсутствии смысла в общении с журналистами

Игрок «Зенита» Глушенков: Не собираюсь общаться с журналистами, спрашивают чушь
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков на YouТube-канале сине-бело-голубых рассказал о том, почему не хочет общаться с журналистами.

Игрок отметил, что не видит в этом смысла. «Я не собираюсь общаться. Я не обижен, я их уважаю, но какую чушь они спрашивают», — добавил полузащитник.

Ранее Глушенков назвал европейские клубы, в которые хотел бы перейти. Игрок выделил «Барселону», «Реал» и мадридский «Атлетико».

В текущем сезоне Глушенков провел 23 матча в составе «Зенита», во всех турнирах, в которых забил десять голов и сделал восемь результативных передач.

