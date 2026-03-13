Футболист «Зенита» Глушенков рассказал об отсутствии смысла в общении с журналистами

Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков на YouТube-канале сине-бело-голубых рассказал о том, почему не хочет общаться с журналистами.

Игрок отметил, что не видит в этом смысла. «Я не собираюсь общаться. Я не обижен, я их уважаю, но какую чушь они спрашивают», — добавил полузащитник.

Ранее Глушенков назвал европейские клубы, в которые хотел бы перейти. Игрок выделил «Барселону», «Реал» и мадридский «Атлетико».

В текущем сезоне Глушенков провел 23 матча в составе «Зенита», во всех турнирах, в которых забил десять голов и сделал восемь результативных передач.