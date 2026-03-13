Реклама

09:08, 13 марта 2026

Футболист «Зенита» Глушенков назвал желаемые европейские клубы для перехода

Футболист «Зенита» Глушенков: Готов играть за «Реал», «Барселону», «Атлетико»
Владислав Уткин

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Футболист «Зенита» Глушенков рассказал, за какие клубы из Европы хотел бы сыграть. Его слова приводит Youtube-канал петербургского клуба

Игрок выразил готовность уехать в чемпионат Испании. « "Реал", "Барселона", "Атлетико"? Вот если бы в эти клубы — я поехал бы. В условный "Гавр" ехать какой смысл? На каждую игру ты выходишь с мыслью: "Блин, хоть бы нам вничью сыграть". Зачем?» — сказал Глушенков.

Ранее полузащитник раскритиковал легионеров своей команды. В частности, он заявил, что почерпнул бы у бразильского футболиста Вендела только пофигизм.

В текущем сезоне Глушенков провел 23 матча в составе «Зенита», во всех турнирах, в которых забил десять голов и сделал восемь результативных передач.

