Израиль объявил о масштабной атаке на Иран

ВВС Израиля начали масштабную атаку на инфраструктуру в Тегеране

Израиль объявил о масштабных ударах по объектам инфраструктуры на территории Ирана. Об этом сообщили Военно-воздушные силы (ВВС) страны в социальной сети X.

«Военно-воздушные силы начали масштабную атаку на инфраструктуру иранского террористического режима в Тегеране», — сказано в сообщении. Другие подробности атаки не приводятся.

Незадолго до этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что зафиксировала новый запуск ракет со стороны Ирана по территории страны. Израильские системы противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в действие для перехвата ракет.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.