Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:14, 13 марта 2026Ценности

Кейт Миддлтон и принца Уильяма заметили на рынке

Кейт Миддлтон и принца Уильяма заметили на рынке в Лондоне
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Arthur Edwards - WPA Pool / Getty Images

Принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон и принца Уильяма заметили на рынке в Лондоне. Снимки папарацци публикует People.

Супруги посетили исторический рынок Borough Market в центре Лондона и ближайшую пивоварню Southwark Brewing Company. Пара поговорила с продавцами на рынке, попробовала предложенный сыр и поработала в качестве бариста в местной кофейне. Кроме того, монаршие особы пообщались с поклонниками, которые собрались на улице.

Ранее наряд Кейт Миддлтон сравнили с ковром в сети. 44-летняя знаменитость вышла в свет в брюках с высокой талией бренда Виктории Бекхэм, темно-зеленой водолазке и шерстяном пальто с геометрическим узором.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал решение Трампа снять санкции с России

    Макрон сделал заявление о нефтепроводе «Дружба»

    Развеян популярный миф о вреде снотворных препаратов

    Близкая подруга заболевшей раком Лерчек рассказала о ее настроении перед химиотерапией

    В России заметно снизились цены на шины для наступающего сезона

    Назван способ забрать ипотечную квартиру при разводе

    Иранский посол назвал Израиль онкологической опухолью

    Вера Брежнева подогрела слухи о помолвке после прогулки экс-супруга с молодой спутницей

    Названа приоритетная цель для российских артиллеристов на СВО

    Трамп высказался о состоянии нового верховного лидера Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok