Кейт Миддлтон и принца Уильяма заметили на рынке в Лондоне

Принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон и принца Уильяма заметили на рынке в Лондоне. Снимки папарацци публикует People.

Супруги посетили исторический рынок Borough Market в центре Лондона и ближайшую пивоварню Southwark Brewing Company. Пара поговорила с продавцами на рынке, попробовала предложенный сыр и поработала в качестве бариста в местной кофейне. Кроме того, монаршие особы пообщались с поклонниками, которые собрались на улице.

Ранее наряд Кейт Миддлтон сравнили с ковром в сети. 44-летняя знаменитость вышла в свет в брюках с высокой талией бренда Виктории Бекхэм, темно-зеленой водолазке и шерстяном пальто с геометрическим узором.

