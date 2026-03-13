Реклама

06:20, 13 марта 2026Бывший СССРЭксклюзив

Военный спрогнозировал сроки освобождения Краматорска

Полковник Матвийчук: Краматорск будет освобожден в весенне-летний период
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженным силам России (ВС РФ) осталось до Краматорска в Донецкой народной республике (ДНР) примерно 15 километров, сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» он также спрогнозировал сроки освобождения города.

«По тем данным, которыми я располагаю, артиллерия уже наносит удары по окрестностям города, до города осталось где-то 15 километров. Сам Краматорск и окружающие его окрестности — это промышленная выработка шахтного происхождения, это кофры, это подземные какие-то сооружения, есть бетонированные, есть просто укрепленные. Их [Вооруженные силы Украины] ВСУ приспособили для обороны», — поделился эксперт.

Матвийчук предположил, что российские войска не будут брать Краматорск штурмом. Скорее всего, полагает он, ВС РФ будет действовать как в Угледаре и Красноармейске.

«Будут охваты фланговые, тыловые, будет методическое разрушение огневыми средствами. То есть мы уничтожением живой силы и техники глубокими охватами будем принуждать противника или к отходу, или к сдаче. Я думаю, что в весенне-летний период это будет завершено», — высказался собеседник «Ленты.ру»

Ранее стало известно, что армия РФ приблизилась к ключевым позициям ВСУ у Краматорска.

До этого президент России Владимир Путин раскрыл, сколько земель ДНР осталось занять российским войскам. По его словам, речь идет примерно о 15-17 процентах территорий.

