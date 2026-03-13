Реклама

16:33, 13 марта 2026

Лис нелегально эмигрировал из Европы в США на корабле

Британский лис проник на корабль и пересек океан, чтобы добраться до Нью-Йорка
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Bernd Weißbrod / picture alliance via Getty Images

Британский лис пробрался на борт судна, перевозившего автомобили, и благополучно добрался до США. Об этом сообщает Click2Houston.

Хищник, оказавшийся самцом весом около пяти килограммов, незаметно проник на корабль в порту Саутгемптона 4 февраля и спрятался на борту. Все 14 дней пути из Европы, пока судно пересекало океан, лис скрывался где-то среди машин. Обнаружили зверя уже в США, 18 февраля, когда судно прибыло в порт Нью-Йорка и Нью-Джерси. На следующий день путешественника передали в Бронкский зоопарк.

Сейчас нелегальный эмигрант из Великобритании находится на карантине в ветеринарном центре. По оценкам специалистов, ему около двух лет, и, несмотря на стресс, лис чувствует себя хорошо и осваивается на новом месте. Его кормят овощами, мясом и галетами. После прохождения всех проверок для него подыщут постоянное место жительства. Депортировать лиса власти не намерены.

Ранее сообщалось, что российские моряки спасли кота-нелегала, который забрался в грузовой контейнер. Кот пробрался на борт в Стамбуле и доехал до Новороссийска, его назвали Бурак.

