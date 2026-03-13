23:38, 13 марта 2026Спорт

Лучший бомбардир «Спартака» в чемпионатах России предстанет перед судом в декабре

Владислав Уткин

Фото: Александр Ступников / РИА Новости

Лучший бомбардир «Спартака» в чемпионатах России Квинси Промес предстанет перед апелляционным судом Нидерландов в декабре. Об этом сообщает RTL Boulevard.

34-летнего футболиста обвиняют в контрабанде наркотиков и нападении с ножом на двоюродного брата. Слушания по его делу пройдут 30 ноября, 2 и 4 декабря 2026 года.

Промеса задержали в Дубае в феврале 2024 года, где он находился на сборах «Спартака». Впоследствии Нидерландам, чьим гражданином является бывший игрок красно-белых, удалось экстрадировать его на родину. Там Промеса приговорили к 7,5 года тюремного заключения.

Футболист из Нидерландов является лучшим бомбардиром «Спартака» в истории выступлений команды в чемпионатах России. В составе москвичей он провел 235 матчей, в которых забил 114 голов и сделал 59 результативных передач.

