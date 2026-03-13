Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:14, 13 марта 2026Мир

Макрон сообщил о гибели французского военного во время атаки на базу в Ираке

Макрон сообщил о гибели французского военного во время атаки на базу в Эрбиле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X сообщил о гибели военного во время атаки на базу в иракском регионе Эрбиль.

«Старший адъютант Арно Фрион из 7-го батальона альпийских егерей из Варсеса погиб за Францию во время атаки в районе Эрбиля», — написал политик.

Макрон также подчеркнул, что присутствие французских военных в Ираке происходит в рамках борьбы с терроризмом, поэтому конфликт в Иране не может оправдывать подобные нападения.

Об атаке на базу в Эрбиле стало известно в ночь на 12 марта. Не менее шести французских военных пострадали, начался пожар. Сообщалось, что как минимум два беспилотника ударили по району Мала Кара, где расположена база международной коалиции, где военные тренируют членов курдских вооруженных отрядов «пешмерга».

9 марта военная база рядом с аэропортом города Эрбиль в Ираке уже подвергалась атаке беспилотника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американский самолет-заправщик разбился во время операции против Ирана. Это уже четвертый борт, потерянный США

    Мощное землетрясение произошло в Турции

    Супружескую пару россиян заподозрили в десятках автоподстав

    Несколько десятков человек пострадали из-за нападения на американскую синагогу

    В России захотели изменить размер алиментов

    Уголовник годами насиловал несовершеннолетнюю падчерицу

    Раскрыты детали налета ВСУ на Россию на фоне отказа Зеленского от поиска компромиссов

    Лечение от рака блогера Лерчек может повлиять на следующее заседание суда

    Макрон сообщил о гибели французского военного во время атаки на базу в Ираке

    Раскрыты подробности о снятии ограничений США на российскую нефть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok