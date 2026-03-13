Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:18, 13 марта 2026Мир

В Финляндии назвали ошибкой игнорирование требований безопасности России

Финский депутат Мема назвал ошибкой игнорирование требований безопасности России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jarno Vuorinen / Reuters

Игнорирование требований безопасности России в вопросе о ядерном оружии может оказаться стратегической ошибкой для Финляндии, заявил финской депутат Армандо Мема. Об этом пишет ТАСС.

«Вопрос о ядерном оружии не может быть решен без надлежащих консультаций с Россией», — подчеркнул он. Мема отметил, что Москва выразила озабоченность по поводу решения Стокгольма изменить закон, разрешающий наличие ядерного оружия в стране.

Политик подчеркнул, что Финляндия столкнется с катастрофическими последствиями.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал Финляндию потенциальной целью для ответного удара в случае ввоза ядерного оружия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США разрешили покупку российской нефти. Почему Вашингтон ослабил санкции?

    Иранский дрон ударил по финансовому центру в Дубае

    В Финляндии назвали ошибкой игнорирование требований безопасности России

    Москву накроет аномальная погода

    Миру предсказали дефицит одного металла

    В США Трампа изобразили в роли собаки Путина

    В США рассказали об ударе для Украины от Ирана

    Досмотр сериала без партнера приравняли к измене

    Geely остановит продажи самого большого своего кроссовера в России

    Учеников автошкол предложили учить простейшим навыкам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok