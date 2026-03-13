В Финляндии назвали ошибкой игнорирование требований безопасности России

Финский депутат Мема назвал ошибкой игнорирование требований безопасности России

Игнорирование требований безопасности России в вопросе о ядерном оружии может оказаться стратегической ошибкой для Финляндии, заявил финской депутат Армандо Мема. Об этом пишет ТАСС.

«Вопрос о ядерном оружии не может быть решен без надлежащих консультаций с Россией», — подчеркнул он. Мема отметил, что Москва выразила озабоченность по поводу решения Стокгольма изменить закон, разрешающий наличие ядерного оружия в стране.

Политик подчеркнул, что Финляндия столкнется с катастрофическими последствиями.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал Финляндию потенциальной целью для ответного удара в случае ввоза ядерного оружия.

