В Финляндии назвали ошибкой игнорирование требований безопасности России

Игнорирование требований безопасности России в вопросе о ядерном оружии может оказаться стратегической ошибкой для Финляндии, заявил финской депутат Армандо Мема. Об этом пишет ТАСС.
«Вопрос о ядерном оружии не может быть решен без надлежащих консультаций с Россией», — подчеркнул он. Мема отметил, что Москва выразила озабоченность по поводу решения Стокгольма изменить закон, разрешающий наличие ядерного оружия в стране.
Политик подчеркнул, что Финляндия столкнется с катастрофическими последствиями.
Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал Финляндию потенциальной целью для ответного удара в случае ввоза ядерного оружия.