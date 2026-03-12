Россия предупредила Финляндию о последствиях ввоза ядерного оружия

Полянский: Планы Финляндии по ядерному оружию сделают ее целью России

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что намерение Финляндии разрешить ввоз и хранение ядерного оружия сделает эту страну потенциальной целью для ответного удара. Об этом он сообщил на заседании Постоянного совета организации, передает ТАСС.

«Безопасность самой Финляндии этот безрассудный провокационный шаг не укрепит, а, напротив, создав новые масштабные угрозы безопасности России, сделает эту страну потенциальной целью для ответного удара», — сказал дипломат.

Полянский подчеркнул, что изменение законодательства Финляндией для снятия запрета на ядерное оружие у границ России является провокационным шагом, который несет прямые угрозы безопасности РФ.

Ранее в Финляндии выступили с предложением внести изменения в действующее законодательство с целью устранить какие-либо препятствия для военной обороны страны. Правительство государства также рассматривает возможность отмены запрета на транзит ядерного оружия через территорию страны.

Глава финского Минобороны Антти Хяккянен заявил, что Финляндия допускает, что Россия выразит протест в ответ на намерение снять запрет на транзит ядерного оружия через страну. По его словам, отмена запрета на перевозку ядерного оружия через Финляндию сокращает риск того, что государство окажется объектом для военных действий со стороны РФ.