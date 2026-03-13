Москвичам назвали время появления самокатчиков

Самокаты появятся в столице в конце марта — начале апреля

Сезон проката электросамокатов и велосипедов в Москве может стартовать в конце марта или начале апреля. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Традиционно в городе этот сезон открывается во второй половине марта. Однако в этом году выдалась особенная зима с большим количеством снега. «Компаниям обычно надо какое-то время для того, чтобы до конца подготовить свой подвижной состав к весенне-летнему сезону. По информации от них, в ближайшие 10-15 дней это будет сделано», — отметил заммэра.

Ликсутов добавил, что Москва следит за безопасностью поездок. В прошлом сезоне самокаты оснастили номерными знаками, а пользователей начали верифицировать на mos.ru. Также в Москве было добавлено 70 медленных зон на улицах с интенсивным пешеходным движением. Тем временем электросамокаты стали популярнее у москвичей. В прошлом сезоне их арендовали более 71 миллиона раз.

Ранее житель Московского региона запечатлел на видео появившиеся на дороге электросамокаты. Мужчина, судя по комментариям, оказался недоволен происходящим. «Все заставлено, и остановка сама вся заставлена. Как там подъезжать к остановочному пути, как грузиться — никто не знает. Вот, смотрите, что происходит», — прокомментировал увиденное он.