На Украине советский «Град» установили на немецкое шасси

Киев начал применять модернизированные реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» на немецком шасси. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Повернутые на войне».

На изображениях можно заметить артиллерийскую часть советского «Града», которую установили на базу грузовика MAN TGM с колесной формулой 6x6. Машину оснастили решетчатыми экранами для защиты от дронов. Как и базовая РСЗО, установка несет до 40 снарядов калибра 122 миллиметра.

Впервые модернизированный «Град» на базе MAN представили в мае 2025 года. Киев утверждает, что усовершенствованная боевая машина получила цифровую систему управления огнем и наведением, а также электроприводы пакета направляющих.

В феврале компания «Рособоронэкспорт» впервые представила за рубежом новую РСЗО «Сарма». Установку показали на выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии.